В Губкинском временно ограничат движение по улице Железнодорожная

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В Губкинском на сутки перекроют улицу Железнодорожная. Как сообщили в городской администрации, это связано с запланированным ремонтом.

«С 7 по 8 июля участок автодороги по улице Железнодорожная (от жилого дома №2а до поворота на проезд, ведущий к поликлинике) будет перекрыт для движения. Это связано с проведением ремонтных работ», - говорится в сообщении, опубликованном на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Движение автобусов по маршрутам №4 и №5 будет производиться в соответствии с действующим расписанием, но в объезд вышеуказанного участка. Остановка «Привокзальная» будет временно не доступна, жители могут осуществить посадку и высадку на остановках «Омега» и «Больница».