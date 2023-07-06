Жительница Салехарда предоставила мошеннику данные своего счета и лишилась 300 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Салехарда обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенника. Как сообщили в пресс-службе городского ОМВД, она хотела заработать на бирже, но вместо этого лишилась денег.

- Установлено, что с 4 по 5 июля потерпевшая переписывалась в мессенджере с неким мужчиной, который убедил ее зарабатывать на бирже. Далее он отправил женщине ссылку на сайт, где она зарегистрировалась и указала данные своего банковского счета. Таким образом, воспользовавшись слабой осведомленностью гражданки, преступник получил доступ к ее счетам, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге злоумышленник похитил со счета женщины 310 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».