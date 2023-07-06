Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

На Ямале отремонтировали пять центров занятости. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

На данный момент обновлены здания в Новом Уренгое, Муравленко, Тарко-Сале, поселке Тазовский и Лабытнанги. В последнем, кстати, капитальный ремонт проводился впервые.

Помещение службы полностью обновили: рабочие выровняли пол и стены, утеплили фасад и цокольное перекрытие, заменили системы отопления и управления доступом, а также охранно-пожарную сигнализацию, провели системы вентиляции и дымоудаления.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Кроме того, строители сделали перепланировку помещений и создали условия для маломобильных граждан. Вместо кабинетов появились современные и просторные комфортные зоны, оборудованные компьютерами и детскими игровыми уголками.