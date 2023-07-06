Глава Красноселькупского района рассказал, как изменится райцентр к осени

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Глава Красноселькупского района Юрий Фишер рассказал о ходе строительных и ремонтных работ в райцентре.

- В Красноселькупе сейчас идет реновация школы «Радуга», ремонтируется спортивный клуб «Северный характер», ведется капремонт многоквартирных домов и дорог, - отметил управленец.

Так, осенью в населенном пункте завершится ремонт улиц Березовая и Хвойная, движение по ним будет одностороннее.

Продолжается капитальный ремонт семи многоквартирных домов. Два из них уже приведены в порядок.

В школе выполняется ремонт спортивного и актового залов, входной группы и кровли.

Что касается спортклуба «Северный характер», он строится в соответствии с графиком и будет сдан осенью.