Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июля 2023 6:58

Глава Красноселькупского района рассказал, как изменится райцентр к осени

Выполняется большой комплекс работ
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

Глава Красноселькупского района Юрий Фишер рассказал о ходе строительных и ремонтных работ в райцентре.

- В Красноселькупе сейчас идет реновация школы «Радуга», ремонтируется спортивный клуб «Северный характер», ведется капремонт многоквартирных домов и дорог, - отметил управленец.

Так, осенью в населенном пункте завершится ремонт улиц Березовая и Хвойная, движение по ним будет одностороннее.

Продолжается капитальный ремонт семи многоквартирных домов. Два из них уже приведены в порядок.

В школе выполняется ремонт спортивного и актового залов, входной группы и кровли.

Что касается спортклуба «Северный характер», он строится в соответствии с графиком и будет сдан осенью.