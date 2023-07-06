В Новоуренгойскую ЦГБ поступили современные установки для обработки и хранения эндоскопов

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В эндоскопическое отделение Новоуренгойской ЦГБ поступили установки для обработки и хранения оборудования. Как рассказали в пресс-службе медучреждения, речь идет об южнокорейской автоматической мойке, способной выполнять дезинфекцию гибких эндоскопов высокого уровня на регулярной основе.

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

- Медицинская моечная машина представляет собой дезинфицирующий репроцессор, обеспечивающий удаление вредных бактерий и грязи с поверхностей. Мойка удобна тем, что предотвращает распространение грибков и вредоносных бактерий, не боится коррозии, не требует особых навыков при использовании - грязный эндоскоп достаточно положить на дно устройства, - отметили в больнице.

Также установка имеет вместительную камеру с лотками С их помощью легко организовать транспортировку гибкого оборудования и размещение его в шкафу, не нарушая стерильности.

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

А шкаф «Эндокаб» позволяет сушить и держать эндоскопы в асептических условиях. Их правильное хранение исключает возможность инфицирования пациента.