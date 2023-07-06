Житель Лабытнанги выплатит многомиллионный штраф за продажу контрафактного алкоголя

Жителя Лабытнанги приговорили к многомиллионному штрафу за продажу контрафактного алкоголя

В Лабытнанги вынесут приговор местному жителю, обвиняемому в продаже контрафактного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

- Северянин, находясь в Кирове, приобрел у некоего лица оптовую партию немаркированного спиртного - свыше 2 400 бутылок емкостью 0,5 литра каждая. Далее он привез алкоголь в Лабытнанги и продал его двум предпринимателям из Салехарда, которые, затем, намеревались сбыть его в городе, - прокомментировали в ведомстве.

Когда преступление был раскрыто, правоохранители изъяли из незаконного оборота почти 2 тысячи бутылок «паленки» стоимостью свыше 570 тысяч рублей.

В итоге суд признал ямальца виновным по ч. 5 ст. 171.1 и ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции в крупном размере) и приговорил его к штрафу в размере 2,1 миллиона рублей.