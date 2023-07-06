Почти четыре сотни надымчан не явились на прием к своим врачам за три дня

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Жители Надыма безответственно относятся к записи к врачам. Как рассказали в пресс-службе районной больницы, только за три дня на приемы к специалистам не пришли 396 пациентов.

- С 3 по 5 июля на прием к своим врачам не пришли почти четыре сотни пациентов. При этом в адрес больницы регулярно приходят обращения, в которых люди жалуются на отсутствие талонов. И основная причина их недостатка - неявка уже записавшихся, - прокомментировали в медучреждении.

В связи со сложившейся ситуацией работники больницы решили напомнить пациентам, как можно отменить запись к врачу с помощью электронного сервиса.

Схема следующая: зайти в личный кабинет, затем во вкладку «Моя картотека» и нажать на одобренной записи «Отменить визит».

- Пожалуйста, своевременно отменяйте запись к врачу! Не лишайте других пациентов шанса попасть к нужному доктору, если у вас изменились обстоятельства, - обратились в медучреждении к надымчанам.