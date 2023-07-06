Фото: прокуратура ЯНАО

В Муравленко разыскивают неизвестных лесорубов, загубивших пять сосен. Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, выявить незаконную рубку удалось в ходе проверки обеспечения пожарной безопасности.

- В ходе надзорных мероприятий, при осмотре лесного участка, выявлен факт незаконной рубки пяти сосен в защитных лесах города. Сумма ущерба лесному фонду составила более 20 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

После этого материалы проверки были направлены в органы дознания для решения вопроса об уголовном преследовании виновных. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в значительном размере).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.