Фото: прокуратура ЯНАО
В Муравленко разыскивают неизвестных лесорубов, загубивших пять сосен. Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, выявить незаконную рубку удалось в ходе проверки обеспечения пожарной безопасности.
- В ходе надзорных мероприятий, при осмотре лесного участка, выявлен факт незаконной рубки пяти сосен в защитных лесах города. Сумма ущерба лесному фонду составила более 20 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.
После этого материалы проверки были направлены в органы дознания для решения вопроса об уголовном преследовании виновных. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в значительном размере).
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.