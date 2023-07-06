Матерый рецидивист из Оренбургской области до смерти запытал жительницу Нового Уренгоя ради денег и украшений

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В Новом Уренгое осудят жителя Оренбургской области, жестоко расправившегося с местной жительницей ради денег и украшений. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, злоумышленник нигде не работал и уже привлекался за кражу и убийство.

Преступление произошло в декабре 2022 года. Тогда 39-летний мужчина, собираясь ограбить северянку, напросился к ней в гости под видом свидания, а затем напал и начал избивать.

- В ходе общения он напал на женщину, нанеся ей не менее 60 ударов ногами и руками по различным частям тела. Желая получить от горожанки информацию о местонахождении ценных вещей, паролей от мобильного и пин-кодов от банковских карт, он продолжил насилие над потерпевшей. Получив интересующие его сведения, обвиняемый нанес женщине не менее семи ударов ножом в жизненно важные органы, - прокомментировали в ведомстве.

Когда женщина умерла, он вынес ее тело на балкон и скрылся, при этом не забыв прихватить украшения и банковские карты, деньги с которых он впоследствии снял.

Когда изувера задержали, выяснилось, что в сентябре 2022 года он также обокрал еще одну новоуренгойку. Кроме того, ранее злоумышленник уже привлекался за убийство.

Сейчас мужчина обвиняется по п. п. «д», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный в крупном размере), п. «а», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).