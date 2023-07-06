Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиАвто6 июля 2023 3:27

В Надыме на несколько часов перекроют проспект Ленинградский

Это связано с проведением 8 июля «Парада Семьи»
Марина Прохорова
Фото: администрация Надымского района

Фото: администрация Надымского района

В Надыме на несколько часов перекроют проспект Ленинградский. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

«В связи с проведением 8 июля 2023 года «Парада Семьи», с 12.30 до 15.00 будет прекращено движение транспорта по проспекту Ленинградский», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что перекрыт будет не весь проспект, а лишь его часть - от дома №3 и до дома № 10г.

Напоминаем, что до 7 июля в Надыме закрыт проезд у спорткомплекса «Олимп». Это связано с капитальным ремонтом сетей водоснабжения.