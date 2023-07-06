Фото: администрация Надымского района

В Надыме на несколько часов перекроют проспект Ленинградский. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

«В связи с проведением 8 июля 2023 года «Парада Семьи», с 12.30 до 15.00 будет прекращено движение транспорта по проспекту Ленинградский», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что перекрыт будет не весь проспект, а лишь его часть - от дома №3 и до дома № 10г.

Напоминаем, что до 7 июля в Надыме закрыт проезд у спорткомплекса «Олимп». Это связано с капитальным ремонтом сетей водоснабжения.