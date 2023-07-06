В двух городах Ямала откроются многофункциональные семейные центры

Фото: пресс-служба губернатора

На Ямале появятся многофункциональные семейные центры. Откроют их на грант от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Пилотный проект реализуют на базе двух организаций социального обслуживания: «Садко» в Новом Уренгое и «Домашний очаг» в Надымском районе.

Поддержку окажут семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-инвалидам, родственникам участников СВО и другим нуждающимся. Они будут получать социальную, юридическую, психологическую и иную помощь в едином месте - по принципу «одного окна».

Жители Нового Уренгоя смогут обратиться в центр уже в октябре, Надымского района - в мае 2024 года. Сейчас идет разработка нормативной базы, в ближайшее время специалисты приступят к стажировкам для повышения квалификации.

- Отличие текущего механизма предоставления помощи организациями соцобслуживания от того, который будет реализован в семейном МФЦ, - принцип «одного окна» и комплексность. Суть - уделить внимание корректной маршрутизации семьи. В реализации проекта примут участие медицинские учреждения, органы соцзащиты, общественники и другие организации, - говорит первый заместитель директора департамента социальной защиты населения Ямала Асо Солиев.

Тестировать проект на Ямале будут до декабря 2024 года. За это время охватить поддержкой планируется более 1,2 тысяч семей. Ели результат окажется положительным, семейные МФЦ создадут и в других муниципалитетах округа.