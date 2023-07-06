На Ямале изменится механизм получения сертификатов допобразования для школьников

Фото: Андрей Нестерук, соцсети

На Ямале изменится механизм получения сертификатов дополнительного образования для школьников. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Андрей Нестерук.

Накануне он провел прием граждан по социальным вопросам. Одна из обратившихся - жительница Салехарда, она поинтересовалась, как выдаются образовательные сертификаты для учеников.

- Ко мне обратилась жительница Салехарда с просьбой разъяснить механизм получения сертификатов дополнительного образования для учащихся школ, которые могут быть использованы для оплаты кружков и других занятий. В ходе приема проконсультировался с представителем департамента образования города, которая пояснила, что на сегодняшний день концепция предоставления сертификатов будет изменена, - сказал омбудсмен.

Сейчас Андрей Нестерук ожидает от ведомства официального ответа. Когда он будет получен, информацию доведут до родителей школьников.