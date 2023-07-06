Фото: администрация Пуровского района

В Пуровском районе запускают туры выходного дня в национальную деревню Харампур. Она находится в 80-ти километрах от Тарко-Сале и славится своим традиционном укладом, сообщили в администрации муниципалитета.

Его участники познакомятся с бытом и традициями ненцев, побывают на стойбище оленеводов и рыбаков, покатаются на байдарках, смогут порыбачать, покормить оленей и сфотографироваться в национальной одежде.

- Атмосфера колорита и самобытности жемчужины Пуровского района никого не оставит равнодушным, а жители деревни удивят гостеприимством и доброжелательностью, - отметили в мэрии.

Организаторы предлагают программы продолжительностью в один или два дня.