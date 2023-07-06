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Салехард готовится масштабно отпраздновать День рыбака. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

- День рыбака - один из знаковых праздников для нашего северного города. История Салехарда неразрывно связана с народным промыслом. И здорово, что сегодня у нас есть возможность отдать дань традициям рыбаков, - сказал градоначальник.

Все мероприятия пройдут на территории Обдорского острога. Это музыкальные конкурсы, спортивные состязания, активности для детей, ярмарка и, конечно же, дегустация рыбных блюд. Гости смогут отведать рыбные пироги и пельмени, уху, картошку с копченой щукой и многое другое.

Кстати, рыбу для приготовления блюд предоставят городские предприятия и сами рыбаки.

Ознакомиться с полной программой праздника можно ниже: