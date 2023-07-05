В Надыме открыли современную площадку для воркаута

Фото: пресс-служба «Газпромнефть-Заполярья». Автор: Сергей Решетов.

В Надыме появилась новая площадка для занятия воркаутом – уличным силовым видом спорта. Инициатором ее создания выступила инструктор-методист спортивной школы «Арктика» Анастасия Столярчук. Вместе со своей командой северянка разработала проект «Street воркаут», подала заявку на участие в грантовом конкурсе программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» и победила.

- Наша цель - привлечь как можно больше детей и подростков к спорту, здоровому образу жизни, научить их направлять силу и энергию в нужное русло. На этой площадке они будут тренироваться, общаться со сверстниками и наставниками, получать полезный опыт, - говорит Анастасия Столярчук.

Благодаря «Газпромнефть-Заполярью» авторы проекта приобрели сертифицированное оборудование, в том числе тренажеры для подтягиваний, отжиманий, укрепления пресса и других упражнений. Их установили на специальном резиновом покрытии, которое обеспечивает амортизацию и безопасность во время тренировок.

Как отметил глава Надымского района Дмитрий Жаромских, возможность получить финансовую поддержку для проектов по преобразованию городской среды вдохновляет надымчан на участие в таких конкурсах.

- Появление новой спортивной площадки - это весомый вклад не только в развитие социальной инфраструктуры, но и в воспитание подрастающего поколения, - поделился глава района.

В Надымском районе нефтяники проводят грантовый конкурс «Родные города» уже во второй раз. В этом году поддержку предприятия всего получили пять общественно значимых инициатив.

- Спорт должен быть доступен каждому, и мы стараемся создавать в северных городах и поселках соответствующие условия, создавать среду для здорового образа жизни. Тесное взаимодействие с местными жителями и поддержка их инициатив делают эту работу более эффективной, - сказал генеральный директор «Газпромнефть-Заполярья» Владимир Крупеников.

Кстати, летом на площадке будут проводиться мастер-классы для детей и подростков. Ребята, которые уже добились успехов в воркауте, поделятся своими навыками и научат всех желающих различным трюкам.

Также планируется организовывать встречи с профессиональными тренерами и инструкторами. Они познакомят юных надымчан с азами бокса, вольной борьбы и других видов спорта.