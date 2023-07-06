На Ямале 6 июля 2023 года будет снова жарко

Погода на Ямале на 6 июля Фото: Вера Зенина

В четверг, 6 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, при натекании облачности до +20. Днем +25…+30 градусов, местами до +20.

В Салехарде: облачно, без осадков. Температура ночью +14 градусов, днем +27. Ветер 8-9 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: