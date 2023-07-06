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НовостиПроисшествия6 июля 2023 0:00

На Ямале 6 июля 2023 года будет снова жарко

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 6 июля 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 6 июля

Погода на Ямале на 6 июля

Фото: Вера Зенина

В четверг, 6 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, при натекании облачности до +20. Днем +25…+30 градусов, местами до +20.

В Салехарде: облачно, без осадков. Температура ночью +14 градусов, днем +27. Ветер 8-9 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО