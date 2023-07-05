В Мужах разместили баннер с Артемом Пугурчиным, погибшим в ходе СВО

Фото: Олег Попов, соцсети

На одной из центральных улиц села Мужи разместили баннер с портретом Артема Пугурчина, погибшего в ходе СВО. Об этом сообщил глава Шурышкарского района Олег Попов.

- Баннер изготовили в рамках проекта «Северяне. Жизнь героя». Планируем в дальнейшем продолжать дело увековечивания памяти наших ребят, - прокомментировал управленец.

Напоминаем, что Артем погиб 14 октября 2022 года в Херсонской области. За смелые и решительные действия, проявленные в ходе спецоперации, его посмертно представили к ордену Мужества.

Фото: Олег Попов, соцсети

Кроме того, скоро в селе появится монумент в память о погибших бойцах. Сейчас жители выбирают место для его установки, варианты представлены на портале «Живем на Севере».

Напоминаем, что также мемориал бойцам СВО установят в Салехарде.