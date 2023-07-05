Жители микрорайона Коротчаево на день останутся без холодной воды Фото: Вера Зенина

Жители Коротчаево на день останутся без холодной воды. Как сообщили в «Уренгойгорводоканале», отключение запланировано 7 июля с 8.00 до 20.00, а связано оно с плановой промывкой сетей.

Воды не будет по следующим адресам:

- улица Октябрьская, дома 1, 2, 3, 5, 6, 6А, 9, 11, 12, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А

- улица Тихая, дома 4а, 4б, 11, 14.

В других домах Коротчаево возможно временное ухудшение качества холодной воды.