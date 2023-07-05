В отдаленном селе Кутопьюган ремонтируют вертолетную площадку

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

В селе Кутопьюган начался капремонт посадочной вертолетной площадки. Об этом сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

- Старое деревянное покрытие демонтировано, рабочие готовят основание под новое, бетонное. Также проектом предусмотрено устройство сигнального освещения, нанесение необходимой разметки и установка ограждения, - прокомментировал управленец.

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

Чтобы у жителей не было проблем с транспортировкой в город и обратно, в населенном пункте обустроят временную площадку.

- Вертолет - один из основных видов транспортного сообщения между селом и городом, поэтому неудобства для жителей должны быть минимизированы, - подчеркнул Дмитрий Жаромских.

Работы постараются завершить максимально быстро, но не в ущерб качеству.