Житель Муравленко избил возлюбленную и приятеля, отказавшего дать ему в долг

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В Муравленко вынесли приговор в отношении ранее судимого 32-летнего местного жителя, избившего своего знакомого и возлюбленную. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Заявил на злоумышленника мужчина, у которого он хотел одолжить в долг. В мае 2022 года обвиняемый пришел к горожанину домой и попросил денег, но получил отказ. Разозлившись, мужчина нанес знакомому несколько ударов по лицу и в область груди.

В этот же день обвиняемый, находясь у своей сожительницы, которая распивала алкоголь, спровоцировал с ней конфликт и несколько раз ударил женщину по лицу.

- Своими противоправными действиями муравленковец причинил обоим потерпевшим вред здоровью средней тяжести, - прокомментировали в ведомстве.

После этого на мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести», а 20 июня городской суд признал его виновным и приговорил к полутора годам лишения свободы.