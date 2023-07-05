Ямальцы смогут увидеть проект Татьяны Навки «Команда» с Григорием Лепсом и Андреем Аршавиным

Фото: архив онлайн-кинотеатра KION

Жители Ямала смогут увидеть интервью-шоу «Команда» - проект Татьяны Навки, рассказывающий истории людей, добившихся успеха в самых разных областях деятельности - искусстве, литературе, науке, бизнесе, спорте, политике. Премьера состоится 6 июля в онлайн-кинотеатре KION от МТС.

Фото: архив онлайн-кинотеатра KION

А пока же северяне могут посмотреть трейлер шоу. Помимо главных героев в нем можно увидеть и их команды, которые вдохновляли и поддерживали некогда начинающих политических и культурных деятелей на разных этапах их становления, помогали стать лучшими в своем деле.

- История любого экстраординарного успеха - это, зачастую, работа целой команды. Я хорошо знаю это по себе, и именно поэтому мне хочется узнать и рассказать другим как можно больше о таких людях. Я думаю, это будут очень искренние и поучительные истории, которые смогут вдохновить многих зрителей на свои собственные и большие достижения, - говорит ведущая и продюсер Татьяна Навка.

Фото: архив онлайн-кинотеатра KION

Кстати, перед съемками каждого выпуска авторы шоу проводили исследование жизни героев. Они отправлялись в разные уголки России, чтобы пообщаться с их наставниками и друзьями, а также найти яркие артефакты, связанные с совершенно неожиданными историями из прошлого.

Первыми свои истории успеха расскажут футболист Андрей Аршавин и певец Григорий Лепс. Также героями выпусков станут хоккеист Александр Овечкин, режиссер и актер Константин Богомолов, музыкант Антон Беляев, писатель и публицист Александр Цыпкин, танцовщик и хореограф Ильдар Гайнутдинов, телепродюсер Юрий Аксюта, дизайнер Артемий Лебедев, артист балета Сергей Филин, дизайнер Алена Ахмадуллина и предприниматель Ольга Ускова.

Фото: архив онлайн-кинотеатра KION

- В России много выдающихся людей самых разных профессий. Для кого-то это тысячи спасенных жизней, для кого-то - первые места в мировых первенствах. А что мы знаем об их командах? Как правило, они остаются в тени. Уверен, что, посмотрев наши выпуски, зрители узнают много неожиданного и иногда парадоксального. Ну и кто-то, вероятно, увидит роль команды в своей жизни. И, возможно, захочет поблагодарить свою команду за помощь и поддержку, - сказал руководитель проекта, продюсер Николай Зацепин.

Серии будут выходить еженедельно в онлайн-кинотеатре KION от МТС.