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В Надыме на несколько дней перекрыли проезд у спорткомплекса «Олимп». Как сообщили в администрации муниципалитета, движение будет ограничено до 7 июля.

«В связи с выполнением работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения с 4 по 7 июля будет ограничено движение автотранспорта на проезде № 13 (в районе спортивного комплекса «Олимп»), - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтаке».

Напоминаем, что сейчас в Надыме активным ходом идут дорожные работы и работы по благоустройству: ремонтируют дороги на улицах Шаповалова и Сенькина, продолжается демонтаж старого покрытия пешеходной зоны на улице Комсомольской, а в 18 микрорайоне и рядом с детским садом «Газовичок» начались вторые этапы работ по благоустройству.