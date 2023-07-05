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НовостиОбщество5 июля 2023 7:01

На улицах Губкинского появятся необычные навигационные указатели

Их установят в рамках проекта «Уютный Ямал»
Марина Прохорова
Фото: Андрей Бандурко, соцсети

Фото: Андрей Бандурко, соцсети

На улицах Губкинского появятся необычные навигационные указатели. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы города Андрей Бандурко.

- На следующей неделе установим по городу вот такие интересные навигационные указатели. Губкинцы сами предложили эту идею в рамках проекта «Уютный Ямал». Мы ее тогда поддержали, потому что Губкинский растет, а с указателями жителям и гостям города будет проще найти нужную локацию, - отметил управленец.

Напоминаем, что Андрей Бандурко взял руководство городом в свои руки после того, как его глава Андрей Гаранин перешел на работу в департамент природных ресурсов и экологии Ямала. К работе в должности директора он приступил с 5 июля.

Андрей Гаранин возглавлял администрацию Губкинского с осени 2018 года, и за это время он сделал многое для города.