Наркоторговцев из Нового Уренгоя отправили в колонию строгого режима

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В Новом Уренгое осудили преступную банду, намеревавшуюся сбыть в городе крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Установлено, что трое жителей города, действуя по разработанному преступному плану, намеревались сбыть наркотик общей массой 1 733, 58 граммов, - прокомментировали в ведомстве.

Однако подсудимые не смогли достичь желаемого, так как были задержаны сотрудниками полиции.

В итоге суд признал северян виновными по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере) и приговорил их к заключению в колонии строгого режима. Злоумышленники проведут там 11, 8 и 7 лет.