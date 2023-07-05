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НовостиОбщество5 июля 2023 5:40

Жителям Шурышкарского района, отпускающих коров на самовыгул, придется оплатить штраф

Животные топчут и поедают цветы на клумбах
Марина Прохорова
Фото: департамент жилищно-коммунального комплекса Шурышкарского района

Фото: департамент жилищно-коммунального комплекса Шурышкарского района

Жителям села Мужи, отпускающих коров на самовыгул, придется оплатить штраф. Как пояснили в департаменте жилищно-коммунального комплекса Шурышкарского района, животные топчут и поедают цветы на клумбах.

- Ущерб, причиненный домашними сельскохозяйственными животными объектам благоустройства (высаженным цветам), будут компенсировать их владельцы, - прокомментировали в ведомстве.

Также власти напомнили, что в каждом населенном пункте для выпаса и выгула рогатого скота выделены специальные территории. Ознакомиться с ними можно в постановлении администрации от 20 июня 2023 года.

Фото: департамент жилищно-коммунального комплекса Шурышкарского района

Фото: департамент жилищно-коммунального комплекса Шурышкарского района

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Шурышкарском районе решат проблему нехватку зоотехников в оленеводческих бригадах.