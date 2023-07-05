Главой ямальского департамента по делам КМНС стала Ульяна Каленюк

Фото: пресс-служба губернатора

Директором департамента по делам коренных малочисленных народов Севера назначена Ульяна Каленюк. Как сообщили в пресс-службе губернатора, к работе на новой должности она приступила с 5 июля.

- До перехода на должность директора департамента она возглавляла управление по делам малочисленных народов Севера администрации Ямальского района. Состояла в кадровом резерве департамента, - добавили в пресс-службе.

Ульяна Каленюк родилась и выросла в Яр-Сале. В 2011 году окончила Российский государственный педагогический университет имени Герцена по направлению «Культурология с дополнительной специальностью «История». Затем, в 2013 году, окончила Межрегиональный институт экономики и права при Межпарламентской Ассабмлее ЕврАзЭС по направлению «Юриспруденция» и магистратуру РГПУ имени Герцена по направлению «Педагогическое образование».