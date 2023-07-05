В Новом Уренгое экс-директор Центра олимпийской подготовки получила условку за выписанную себе премию

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В Новом Уренгое осудили экс-директора Центра олимпийской подготовки, выписавшую себе новогоднюю премию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- В декабре 2020 года женщина издала приказ о премировании себя из сэкономленных средств учреждения, при этом она прекрасно знала, что не имеет на это права. Своими преступными действиями она причинила центру ущерб в особо крупном размере, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд признал директора виновной по ч.4 ст.160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и приговорил ее к одному году условно и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Также северянка лишена права занимать руководящие должности сроком на два года.