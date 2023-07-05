Восьми семьям из Приуральского района вручили жилищные сертификаты

Фото: Иван Сакал, соцсети

В преддверии Дня семьи, любви и верности сразу восьми приуральским семьям вручили жилищные сертификаты. Как отметил глава района Иван Сакал, это важная и неоценимая региональная мера поддержки, которая помогает обрести людям собственное жилье.

Так, обладателями именных сертификатов стали следующие молодые и многодетные семьи: Анны Худи, Александра и Валентины Яковенко, Оксаны Лаптандер, Виктории Вылко и Сергея Неркаги, Клавдии Неркаги, Татьяны Худи, Семена и Анастасии Лаптандер, Константина и Агриппины Худи.

- Выражаю надежду, что получение этого документа только укрепит семейное благополучие земляков. Ведь уютный семейный очаг - это стабильность и надежный тыл, возможность строить планы на будущее, - прокомментировал управленец.

Кстати, с начала года в Приуральском районе выдано уже 38 свидетельств на приобретение жилья.