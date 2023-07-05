Глава Ноябрьска рассказал, как продвигаются работы по благоустройству

Фото: Алексей Романов, соцсети

Глава Ноябрьска Алексей Романов рассказал о работах по благоустройству, проводимых в городе. Накануне он лично посетил все объекты и убедился в добросовестности подрядчиков.

Так, на привокзальной площади у здания аэропорта произведена выемка грунта и защита сетей, сейчас идет планировка территории.

На проспекте Мира (от улицы Ленина и до улицы Республик) выполнены работы по устройству ливневой канализации. Также сделана защита сетей теплоснабжения и водоснабжения.

Фото: Алексей Романов, соцсети

На внутриквартальном проезде у детсада «Сказка» подрядчики подготовили основание дороги и бордюра, проложили кабель наружного освещения.

Продолжаются работы и на Кванториуме. Строители занимаются отделкой - внутренней и фасада, приступили к благоустройству территории.