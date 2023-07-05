В Лабытнанги отремонтировали более 70 детских площадок

Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги продолжается обновление детских площадок. Как отметила глава муниципалитета Марина Трескова, в целом в городе из 112 площадок отремонтировали 74.

Этим лето власти планируют привести в порядок 14 игровых территорий. Для всех предусмотрено травмобезопасное покрытие, а на восьми заменят оборудование.

- Планы сформировали с учетом просьб жителей, которые поступали в социальных сетях и в ходе личных обращений. Пусть самой веселой и озорной категории жителей играть будет интересно и безопасно, а мамам детей - спокойно, - отметила градоначальница.

Фото: Марина Трескова, соцсети

Накануне Марина Трескова побывала на одном из объектов (площадке по переулку Космонавтов, д. 28) и встретилась с подрядчиком. Сейчас там ведется монтаж травмобезопасного покрытия.