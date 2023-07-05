На Ямале 5 июля 2023 года воздух прогреется аж до +34 градусов

Погода на Ямале на 5 июля Фото: Вера Зенина

В среду, 5 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, при натекании облачности до +24. Днем +24…+29 градусов, местами до +34.

В Салехарде: ясно. Температура ночью +18 градусов, днем +24. Ветер 8-10 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: