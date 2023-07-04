Жители Салехарда смогут прогуляться по историческому скверу уже осенью

Фото: Алексей Титовский, соцсети

В Салехарде продолжается обустройство исторического сквера по улице Республики, где ранее располагался зооветеринарный техникум. Как рассказал глава города Алексей Титовский, работы завершатся уже этой осенью.

- На сегодняшний день подрядная организация выполняет проектирование и зонирование территории. Уже проложены линии электропередач, далее начнется обустройство пешеходных дорожек и клумб для посадки растений, - прокомментировал градоначальник.

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Как рассказал заместитель начальника департамента строительства, архитектуры и земельных отношений Салехарда Александр Панфилов, при реализации проекта будут предусмотрены передовые технологии: установка ЛЭД-освещения, подогрев конструкций и другие технические элементы, которые уже применялись при благоустройстве территорий в нашем городе.

После окончания работ в самом центре города появится красивый исторический зеленый сквер с интересными ландшафтными решениями.