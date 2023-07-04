Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В домах салехардского микрорайона Обдорский начались отделочные работы. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

- Специалисты завершают монтаж внутренних инженерных систем и приступили к чистовой отделке помещений, одновременно продолжаются фасадные работы. Дома будут готовы к концу года, - прокомментировали в ведомстве.

В три первые новостройки переедут 550 семей, проживающие в аварийных домах. Их ожидают квартиры с полной чистовой отделкой, установленной сантехникой и кухонной плитой. Будут смонтированы натяжные потолки и ламинат, на первых этажах предусмотрена система теплого пола.

Кроме того, в домах появятся качественные российские лифты, автономные газовые котельные и автоматические системы учета электроэнергии. Информация с них будет поступать в серверные, расположенные в каждом доме, а оттуда - в ресурсоснабжающую компанию.

Всего на территории Обдорского микрорайона строится 21 многоквартирный дом. Одновременно со строительством жилья ведутся работы по инженерному обеспечению микрорайона - прокладка сетей тепловодоснабжения и газоснабжения. Также начато строительство дороги, которая пройдет рядом с введенной школой и свяжет действующую уличную сеть Салехарда с новыми жилыми домами.