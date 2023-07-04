На Ямале возросла площадь лесных пожаров Фото: Вера Зенина

На Ямале возросла площадь лесных пожаров. Если вчера в округе горели 3,5 гектара леса, то сегодня это уже почти 30 гектаров.

- На территории Ямала действует один очаг природного пожара площадью 29,4 гектара. На текущий момент он локализован, - прокомментировали в пресс-службе регионального МЧС.

Также там уточнили, что всего с начала пожароопасного периода в округе зарегистрировано 27 природных пожаров на площади 1 332,88 гектара.

Сообщить о природном пожаре северяне могут по телефону региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на «Прямой линия лесной охраны»: 8-800-100-94-00 (бесплатно).