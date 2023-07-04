Сразу 27 выпускников Салехарда стали обладателями золотых медалей

Фото: администрация Салехарда

Сразу 27 салехардских выпускников стали обладателями золотых медалей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Каждое домашнее задание, каждая контрольная и каждый урок приближали вас к этой заслуженной награде. Ваши достижения навсегда вписаны в историю города, - обратились власти ко вчерашним школьникам.

- Золотая медаль - хорошее вознаграждение за тяжелый, но интересный 11-летний путь школьной жизни. Уверена, что это не последняя моя победа и впереди еще много таких, - поделилась впечатлениями медалистка Дарья Мамедова.

Даша всегда хорошо училась, стремилась к достижению лучших результатов, выполняла максимум и даже больше. Сегодня Даша собирается поступать на юридическую специальность в один из петербургских вузов.