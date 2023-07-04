Ноябрянин хотел купить дом в Крыму и перевел мошенникам часть сбережений

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В полицию Ноябрьска обратилась 53-летний местный житель, ставший жертвой мошенника. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, мужчина хотела купить дом в Крыму, но вместо этого просто отдал аферисту часть сбережений.

- Мужчина увидел на одном из сайтов объявление о продаже дома в Крыму. Связавшись с так называемым продавцом, он поддался его уговорам и внес предоплату в 100 тысяч рублей. Как только деньги поступили на счет, лжепродавец перестал выходить на связь, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал« рассказывала о том, что надымчанин, принявший мошенников за брокеров, отдал им несколько миллионов.