В Салехарде почти 80 домов останутся без света Фото: Вера Зенина

В Салехарде грядут новые отключения электроэнергии. Как сообщили в городской администрации, 5 июля без света останутся сразу 79 домов.

Для проведения аварийно-восстановительных работ с 09.30 до 11.30 электричество отключат по следующим адресам:

- улица Объездная, дома 8, 8а, 8б, 10, 11, 11, 14а, 24, 26, 28а, 40, 40а, 40б, 42;

- улица Чкалова, дом 28а;

Также не будет работать светофор на губернаторской дороге.

В связи с проведением плановых ремонтных работ с 15.00 и до 18.00 без света останутся:

- улица Сенькина, дома 4, 4/1, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 50а, 51, 53, 54, 55 , 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 68а, 69, 70, 79, 80, 82а, 83, 83а, 84;

- улица Ного, дома 26, 28;

- улица Кара Маркса, дома 16, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 34, 34а, 36а, 38;

- улица Пермякова, дом 16;

- улица Попова, дома 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10;

- улица Сандалова, дома 3, 5а, 6, 6а, 7, 8, 10, 12, 16, 20.

С 09.30 до 12.30 и 14.30 до 18.00 электричество будет отсутствовать в трех домах:

- улица Свердлова, дома 34, 38, 41.