Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое запустили асфальтобетонный завод, построенный примерно за месяц. Как сообщили в городской администрации, на нем можно производить любые асфальтобетонные смеси, причем по новым стандартам.

Кстати, первые 100 тонн собственного асфальта уже укладывают на улицах Петуха и Сибирская.

Фото: администрация Нового Уренгоя

Производительность завода - 120 тонн в час. В штате работают десять человек: руководитель, оператор, рабочие и сотрудник весового контроля. Пока асфальт готовят в одну смену, но к концу месяца планируется ввести двухсменный режим. Для этого необходимо настроить все узлы и агрегаты.

- Завод приобретен при поддержке губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Ежегодно объемы дорожных работ в Новом Уренгое растут. В 2023-м в планах - в два раза больше обновленных дорог, тротуаров и проездов, чем в 2022-ом. Собственный асфальт позволит нам увеличить темпы работ и сократить сроки, - отметил глава Нового Уренгоя Андрей Воронов.