С начала сезона в Салехарде отремонтировали более двух километров дорог

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде активно ведутся дорожные работы. Как сообщили в городской администрации, на данный момент уже отремонтировано 2,2 километра.

- Работы завершены на стоянке возле рынка «Дары Ямала», улице Королева, Полуйском проезде. На улице Уфан произведена отсыпка щебнем. Сейчас дорожная техника работает на улицах Чкалова и Пушкина, - прокомментировали в мэрии.

В перечень работ входит укладка нового дорожного полотна, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня с обеих сторон дороги и нанесение разметки.

Всего за летний период будет отремонтировано 7,5 километра дорожного полотна. Самый протяженный участок - улицы Чкалова/Объездная. Работы на нем займут два года.

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