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НовостиПроисшествия4 июля 2023 6:43

В Ноябрьске неадекватный мужчина пытался убить соседа напильником

Теперь его ждет суд
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В Ноябрьске осудят местного жителя 1981 года рождения, пытавшегося убить соседа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел 16 октября 2022 года. В тот день обвиняемый, находясь в алкогольном опьянении, насильно завел проходившего мимо соседа в свою квартиру и начал ему угрожать.

- Пригрозив убить мужчину, злоумышленник ударил его кулаком в лицо, а затем, схватив надфиль, нанес удар в шею. Раненый юноша вырвался из рук нападавшего и обратился за помощью, - прокомментировали в ведомстве.

Проведенная психиатрическая экспертиза показала, что мужчина неадекватен и нуждается в психиатрической помощь в условиях стационара.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Прокурор будет требовать, чтобы ноябрянина принудительно отправили на лечение.