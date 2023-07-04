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НовостиПроисшествия4 июля 2023 5:58

В Новом Уренгое уже несколько дней разыскивают 14-летнего подростка

Парень пропал 30 июня
Марина Прохорова
Фото: поисково-спасательный отряд «ЯМАЛ»

Фото: поисково-спасательный отряд «ЯМАЛ»

В Новом Уренгое уже несколько дней разыскивают 14-летнего Никиту Трунова. Информация об этом появилась на странице поисково-спасательного отряда «ЯМАЛ» в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что последний раз подростка видели 30 июня. В этот день парень вышел из дома, но обратно так и не вернулся, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 158 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.

Был одет: оранжевая футболка, синяя олимпийка с белыми вставками, синие джинсы, темно-синие кроссовки, черная кепка.

Любую информацию о Никите можно сообщить по телефону горячей линии ДПСО «ЯМАЛ»: 8-800-200-71-78.