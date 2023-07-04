В Губкинском обнаружили опасные детские площадки Фото: Вера Зенина

Губкинская прокуратура выявила в городе опасные детские площадки. Как сообщили в пресс-службе ведомства, обнаружить их удалось в ходе проверки.

- Установлено, что «Муниципальная управляющая компания» не следила должным образом за ударопоглащающем покрытием на 14 детских игровых и спортивных площадках, из-за чего оно пришло в негодность, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим прокурор внес руководителю управляющей компании представление об устранении нарушений закона, которое было исполнено.

В настоящее время покрытие на площадках восстановлено.

Напоминаем, что также опасные детские площадки были обнаружены в Тазовском. Многие конструкции оказались сломаны или не закреплены в соответствии с правилами.