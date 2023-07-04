Жительница Нового Уренгоя стащила у подруги драгоценностей почти на 300 тысяч рублей

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В Новом Уренгое осудили местную жительницу, укравшую драгоценностей на несколько сотен тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Установлено, что женщина, находясь в гостях у знакомой, действуя умышленно и из корыстных побуждений, украла у нее 44 штуки ювелирных изделий на сумму более 288 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

В дальнейшем злоумышленница сдала драгоценности в ломбард, а деньги потратила по своему усмотрению.

В итоге суд признал женщину виновной по п. «в» ч. 3 ст. 158 (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере) и приговорил ее к десяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.