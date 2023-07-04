Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале начался ремонт трассы Ноябрьск - Вынгапуровский. До конца сезона в порядок приведут более 7 километров дороги: уложат 30 тысяч тонн асфальта, отремонтируют водопропускные трубы, укрепят обочины, установят сигнальные столбики и знаки. В работах задействовано 75 человек и 30 единиц техники.

- Это создаст комфортные и безопасные условия для передвижения водителей и повысит уровень безопасности. Мероприятия продолжим и в следующем году, - сказал заместитель директора ГКУ «Дорожная дирекция Ямала» Виктор Горбунов.

В 2024 году на этом участке планируется обустроить две площадки для кратковременного отдыха водителей. Вместимость каждой рассчитана на одновременную остановку шести легковых, четырех грузовых и одного автомобиля для маломобильных групп населения.

Напоминаем, что на необходимость обновления дороги жители сообщили губернатору Дмитрию Артюхову во время его прошлогодней поездки по округу.