Ямальские повара могут пройти обучение у именитого шеф-повара Константина Ивлева

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Центр «Мой бизнес» запустил «Акселератор ресторанного бизнеса Ямала», рассчитанный на управленцев и поваров. Как сообщается на сайте проекта, последние могут поучиться приготовлению разнообразных блюд у многих именитых шеф-поваров, в том числе и Константина Ивлева.

«В Школе преподают самые востребованные шефы Москвы и Петербурга: Роман Редман, Константин Ивлев, Дмитрий Богачёв, Марина Наумова, Артем Гребенщиков, Дмитрий Блинов и многие другие звезды двух столиц. А также именитые рестораторы и самые успешные топ-менеджеры в ресторанной сфере», - говорится в сообщении.

Заявки на участие принимаются до 9 июля. Количество участников, которые пройдут отбор в акселератор, строго ограничено.

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