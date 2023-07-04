Супругам Вануйто из Панаевска вручили почетную медаль «За любовь и верность»

Фото: Андрей Кугаевский, соцсети

В преддверии Дня семьи, любви и верности глава Ямальского района Андрей Кугаевский вручил супругам из Панаевска почетную медаль «За любовь и верность».

- Поздравил Олега Месалеевича и Маю Нанаковну Вануйто с 35-летней годовщиной супружеской жизни. Большая семья Вануйто пользуется заслуженным уважением среди панаевцев. Они воспитали пятерых детей и были прекрасными приемными родителями для семерых ребятишек. Сейчас заботятся о внуках, - рассказал управленец.

Фото: Андрей Кугаевский, соцсети

Всю жизнь супруги старались привить своим детям уважение к семейным традициям. Одной из них придерживаются даже спустя годы и расстояние: в дни рождения и Новый год собираются за одним столом, чтобы поделиться своими успехами и провести время с близкими.

- Такой крепкий и дружный союз является образцом для молодого поколения! Желаю юбилярам и дальше быть друг для друга опорой и источником счастья, - добавил управленец.