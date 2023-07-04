Фото: Марина Трескова, соцсети

Сразу четырем жителям Лабытнанги вручили жилищные сертификаты для переезда в Тюменскую область. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.

- В тематическую неделю семьи на Ямале вручила землякам очередные сертификаты. За плечами каждого из них не один десяток лет работы, - отметила градоначальница.

Так, у ветерана труда и Ямала Фаузии Хамитовой более 40 лет стажа работы в аптеке больницы. А ветеран Ямала Татьяна Тарасова более 35 лет была частью коллектива УПТК «Трест Ямалгазстрой», а еще с Севером связаны ее школьные годы и главные события семейной жизни.

Фото: Марина Трескова, соцсети

- Впереди приятные хлопоты и новоселья в Тюмени. Желаю счастья на новом месте и прошу не забывать, что бывших северян не бывает, Лабытнанги всегда готов к встрече друзей, - добавила Марина Трескова.

Кстати, только в прошлом году в Тюмень переехали 689 ямальских семей, из них 77 - лабытнангских.