На Ямале 4 июля 2023 года жара продолжит радовать северян

Погода на Ямале на 4 июля Фото: Вера Зенина

Во вторник, 4 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, при натекании облачности до +22. Днем +26…+31 градус, местами до +21.

В Салехарде: малооблачно и небольшой дождь. Температура ночью +18 градусов, днем +26. Ветер 8-9 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: