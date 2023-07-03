На Ямале стартовала Неделя семьи

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В честь Дня семьи, любви и верности, который традиционно отмечают в России 8 июля, на Ямале объявили тематическую неделю, которая стартует 3 июля.

В течение семи дней для северян проведут более 200 мероприятий, среди которых конкурсы, мастер-классы, соревнования, концерты, выставки, а также розыгрыши призов.

- К празднику медалями «За любовь и верность» наградят 75 ямальских семей, проживших в браке более четверти века и достойно воспитавших детей. Торжественные церемонии пройдут в каждом муниципалитете округа. Больше всего номинантов проживают в Новом Уренгое - 13, в Ноябрьске и Пуровском районе - по 10, - рассказала начальник отдела департамента социальной защиты населения Ямаол Диана Саранчина.

Кстати, присоединиться к празднованию можно будет и онлайн. На официальных страницах ведомства стартовала акция «Моя семья спустя годы». В ее рамках ямальцам предлогается показать, как изменилась и выросла их семья, а также поделиться секретом крепких отношений.

Полную подборку мероприятий можно найти по ссылке.