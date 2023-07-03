В Новом Уренгое жители микрорайона «Дружба» на полтора суток останутся без холодной воды Фото: Вера Зенина

В Новом Уренгое жители микрорайона «Дружба» на полтора суток останутся без холодной воды. Как сообщили в пресс-службе «Уренгойгорводоканала», это связано с плановой промывкой сетей.

Отключение запланировано с 8.00 5 июля и до 18.00 6 июля. Оно коснется жителей следующих домов: №1/2, №1/6, №2/1, №2/2, №2/3, №2/5, №2/6, №2/7, №2/8, №2/9 и №2/10.

В связи с этим 5 июля будет организована раздача питьевой воды с автомашины «КАМАЗ-56874». Транспорт будет стоять во дворе дома №2/3 (автостоянка) с 18.00 до 20.00.

Кроме того, для жителей установят водоразборные колонки. Они будут располагаться по следующим адресам: ПГ-6 микрорайон «Дружба» д. 2/1 и ПГ-14 микрорайон «Дружба» д. 2/8

Возможно временное ухудшение качества холодного водоснабжения в северной части города.